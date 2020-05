Les centres d’examen de La Poste ont rouvert dans le Rhône

La Poste a annoncé la réouverture de ses neuf centres d’examen dans le Rhône. Les candidats au code de la route peuvent à présent se réinscrire. Le port du masque est cependant obligatoire.



Bonne nouvelle pour les candidats au permis, les centres d’examen refont surface. Crise sanitaire oblige, les candidats et examinateurs devront respecter les différentes mesures de sécurité.



Le matériel désinfecté entre chaque session



En plus du masque obligatoire et du respect de la distanciation sociale, La Poste garantit la désinfection des tablettes, casques et tables entre chaque passage de candidats. À la demande de tous, une feuille de papier essuie-tout enduite de spray virucide, peut être apporté à celui qui en fait la demande. Le protocole sanitaire doit être rigoureusement respecté : les candidats ne respectant pas les consignes n’obtiendront pas l’accès à la salle d’examen.



Sept centres supplémentaires d’ici juin/juillet



En plus des neuf sites actuels, la Poste promet de créer sept nouveaux centres dans le département du Rhône. Deux nouveaux centres devraient ouvrir à Lyon, un à Bron, Rillieux-la-Pape, Savigny, Givors et Colin.



Pour s’inscrire au code avec La Poste, la procédure ne change pas. Toutes les démarches à suivre se trouvent sur le site Internet.