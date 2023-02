Les changements du 1er février

Comme tous les mois, plusieurs changements interviennent. Pour ce mois de février, plusieurs changements vont entrer en vigueur comme la hausse du prix des péages autoroutiers, l’application de la réforme de l’assurance chômage ou encore la SNCF qui durcit ses conditions d’échange de ses billets de train.

La baisse de la durée d’indemnisation chômage

À partir du 1er février, la durée d’indemnisation est réduite de 25%. Un chômeur qui aurait eu droit, par exemple à douze mois d’indemnisation, dans le système actuel n’aura plus droit qu’à neuf mois.

La hausse des prix des péages

Les principaux péages vont augmenter leur prix de 4,75% en moyenne. À noter que depuis 2019, les prix des péages autoroutiers n’ont cessé d’augmenter.

Fin de l’isolement pour les personnes positives au Covid-19

“L’isolement systématique des cas positifs et la réalisation d’un test au bout de deux jours pour leurs contacts ne seront plus requis”, a annoncé le gouvernement dans un communiqué. Ainsi, si vous êtes positifs au Covid-19, vous ne serez plus obligé de vous confiner.

L’évolution du bouclier tarifaire pour l’électricité

Le gel du tarif réglementé de l’électricité : c’est terminé pour 23 millions d’abonnés. +15% d’augmentation en moyenne concernant le bouclier tarifaire.

Les taxis augmentent les prix

Une augmentation de 4% sera appliquée sur les tarifs des taxis. Le montant minimum d’une course reste à 7,30€. Concernant les VTC, le prix minimum sera de 10,20€, commissions comprises.

La SNCF durcit sa politique d’échange de billets

Pour changer son billet de train au dernier moment, les voyageurs devront payer plus cher. À partir de mercredi, l’échange sans frais sera possible jusqu’à une semaine avant le départ, contre trois jours auparavant et le surplus sera de 19€.