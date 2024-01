Les changements du 1er janvier

Comme à chaque début d’année les changements sont nombreux pour cette année 2024. Parmi les nouveautés, on retrouve une revalorisation du Smic, une nouvelle augmentation du prix du timbre et des cigarettes, le compost obligatoire, ou encore la possibilité de conduire dès 17 ans…

Revalorisation du SMIC et des retraites

A partir de ce 1er janvier le SMIC est automatiquement revalorisé. Le calcul est basé sur l’inflation de novembre. Le salaire minimum brut horaire passe donc de 11,52 à 11,65 euros, soit une augmentation de 1,13 %.

Du côté des retraites, les pensions sont revalorisées de 5,2 % le 1er janvier. Les minima sociaux seront également revalorisés d’environ 4,6 % au 1er avril 2024. La gratification des stages est augmentée pour atteindre 4,35 euros par heure de présence effective, contre 4,05 euros au 1er janvier 2023

Une augmentation du prix des cigarettes

Autre hausse celle du prix du paquet de cigarettes. Il augmente d’environ 40 à 50 centimes ce qui fait passer son prix aux alentours de 12 euros

Du changement sur la route

Plusieurs sont à prendre en compte cette année. Il est désormais possible de conduire seul à partir de 17 ans. L’annonce avait eu lieu en juin. Jusqu’à présent, il était déjà possible pour les jeunes en conduite accompagnée de passer le permis B à 17 ans, mais ils devaient attendre leurs 18 ans pour pouvoir prendre le volant seuls.

Autre changements, les petits excès de vitesse ne sont plus sanctionnés d’une perte de point. La réduction d’un point de permis est applicable uniquement pour les excès de vitesse compris entre 5 km/h et 20 km/h. En revanche, l’amende pour ces excès inférieurs à 5 km/h reste en vigueur.

Titre-restaurant

L’assouplissement des règles d’utilisation du titre-restaurant, qui permet de payer des produits alimentaires autres que les repas consommés au restaurant ou achetés auprès d’un commerce assimilé, est maintenu jusqu’au 31 décembre 2024

Tri obligatoire des biodéchets

Les déchets alimentaires ne sont plus autorisés à être jetés avec les ordures ménagères.

Chaque foyer devra mettre en place une solution de tri à la source, que ce soit un bac à compost personnel ou un bac de tri.

Le prix du timbre

Les différents timbres vont augmenter. Le timbre vert va passer de 1,16 à 1,29 euro. La lettre services plus grimpe quant à elle de 2,95 à 2,99 euros. Les lettres recommandées avec accusé de réception, elles, vont coûter aussi un peu plus cher : 5,36 euros contre 4,83 euros actuellement.