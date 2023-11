Les changements du 1er novembre

Comme à chaque début de mois, il y a des changements et le mois de novembre n’y échappe pas.



Pneus d’hiver et chaînes obligatoires dans certaines communes

Les équipements hivernaux sont désormais obligatoires dans le véhicule jusqu’au 31 mars pour rouler dans certaines communes. 34 départements sont concernés dont l’Ain, la Loire, le Rhône, l’Isère, le Var ou encore le Vaucluse.



Le début de la trêve hivernale

Jusqu’au 31 mars 2024, la trêve hivernale est mise en place. Elle empêche les propriétaires d’expulser leurs locataires. Il est également interdit de couper le gaz ou l’électricité.



Revalorisation des complémentaires retraites du secteur privé

Les retraites complémentaires de plus de treize millions de retraités du privé vont être revalorisées à hauteur de 4,9 % . Une hausse, décidée par le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco



Le prix du gaz augmente légèrement

Depuis le 1er juillet 2023 et la fin des tarifs réglementés de vente du gaz ont été supprimés, la commission de régulation de l’énergie (CRE) publie le prix repère de vente de gaz naturel pour tous les consommateurs résidentiels. En novembre, il s’élève à 91,04 €/MWh ce qui représente une légère augmentation par rapport au mois d’octobre.



Audience de règlement à l’amiable

Le gouvernement crée l’audience de règlement à l’amiable (ARA), dans le but de faciliter et de moderniser le règlement des conflits



Une prime pour les fonctionnaires

C’est également aujourd’hui que 2 millions de fonctionnaires reçoivent une prime exceptionnelle pouvoir d’achat. Elle est comprise entre 300 et 800 euros, selon la rémunération perçue par les agents.