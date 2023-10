Les changements du 1er octobre

Comme chaque début de mois, des changements sont au programme à partir de ce dimanche.

Le goût des baguettes va changer

Le goût du pain va légèrement changer. La confédération nationale de la boulangerie et de la pâtisserie française a passé un accord avec le ministère de l’Agriculture pour réduire la quantité de sel. A présent, pour 100 g de pain « courant ou traditionnel », seul 1,4 g de sel sera autorisé. Quant aux « pains spéciaux », ils ne devront pas dépasser 1,3 g de sel pour 100 grammes. De quoi améliorer la santé des Français, dont le pain constitue 20 % de leur apport en sel quotidien.

Le prix du gaz augmente

Le prix du gaz augmente « Entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d’un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 9,06 euros/MWh. Cette hausse résulte de la remontée des prix de gros du gaz après la baisse continue observée au printemps et à l’été 2023 », explique la Commission de régulation de l’énergie.

Soigner ses dents devient plus cher

Les soins dentaires, deviennent encore plus chers à partir de ce dimanche. Ils sont en effet désormais moins bien remboursés : la prise en charge de l’Assurance maladie passe de 70 % à 60 %.

La réforme de la déconjugalisation de l’AAH

Pour près de 120 000 personnes en situation de handicap vivant en couple, cette réforme se traduit par une hausse de leur allocation. Seules les ressources personnelles sont prises en compte dans le calcul de la prestation. Cette réforme favorise l’autonomie des personnes handicapées qui n’ont plus à dépendre du conjoint et de ses ressources.

Livret d’épargne populaire

Le plafond du livret d’épargne populaire (LEP) passe de 7 700 euros à 10 000 euros. Pour en bénéficier, il faut respecter des conditions de revenus. Le revenu fiscal de référence N-2 ou N-1, indiqué sur l’avis d’imposition, ne doit pas excéder un certain seuil. Ce seuil est aussi fixé en fonction de la composition familiale et du lieu de résidence.

Revalorisation de l’APL

L’aide personnalisée au logement (APL) est revalorisée : la moyenne pour un ménage allocataire est de +3,7 %. Les paramètres de l’APL sont revalorisés en cohérence avec le plafonnement de la hausse des loyers.