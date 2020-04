Les chefs du Grand Hôtel-Dieu partagent leurs recettes !

Pendant le confinement, il est parfois difficile de trouver des idées originales pour cuisiner. Les chefs du Grand Hôtel-Dieu participent à leur échelle au mouvement d’entraide en donnant certaines de leurs recettes.



Un geste notable qui va ravir les papilles de plus d’une personne ! Les recettes sont à la portée de tous, et gourmandes à souhait.



Dans les recettes proposées, les chefs proposent une ballottine de volaille au chorizo, un dessert autour de l’orange, un crunchy crevette roll, du cabillaud rôtie ou encore un Souskaï de saints-jaques et pleins d’autres surprises.



Pour couronner le tout, les chefs-restaurateurs donnent des conseils de dressage. De quoi vous en mettre plein la vue…