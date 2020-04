Les chefs lyonnais cuisinent pour les soignants

Depuis bientôt plus de dix jours, plusieurs chefs lyonnais, qui ont du suspendre leur activité à cause de l’épidémie de coronavirus, ont souhaité apporter leurs soutien aux soignants. Ils ont rejoint le dispositif “Les chefs avec les soignants”, lancé à Paris quelques temps plus tôt. Laeticia Gouttenoire, coordinatrice de l’événement à Lyon, nous en parle.

Et depuis que le dispositif s’est déployé dans toute la France, les soignants ont pu voir un élan de générosité énorme de la part des chefs. L’occasion de “leur permettre de souffler” et de leur “offrir un peu de réconfort”, d’après la coordinatrice.

Il arrive même aux enfants des restaurateurs d’envoyer des dessins et des remerciements aux personnel hospitalier. Les soignants, quant à eux, n’hésitent pas à prendre de leur temps pour remercier ceux qui les soutiennent. Laeticia Gouttenoire raconte que “les chefs laissent des messages et des photos sur les réseaux sociaux pour montrer leur gratitude”.

Et lorsqu’on connait la liste de restaurateurs impliqués dans ce nouveau dispositif, on se dit que les soignants bénéficient d’un vrai rayon de soleil dans leurs journées difficiles.