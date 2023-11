En Saône-et-Loire, de nombreux habitants résident dans un désert médical.



Ils sont 35,6% pour l’ophtalmologie, 37,7 % des femmes dans un désert pour la gynécologie et 55.5 % des enfants pour la pédiatrie, selon l’antenne UFC-Que Choisir de Saône-et-Loire.



C’est bien plus si on prend en compte les spécialistes sans dépassement d’honoraires.