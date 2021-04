Les chiffres du chômage en Auvergne-Rhône-Alpes

Le ministère du travail annonce une légère baisse du chômage au premier trimestre avec 0,4 % de moins. Dans le Rhône, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi a également baissé.



Au premier trimestre 2021, en Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de

personnes en catégorie A (sans activité) s’établit en moyenne sur le trimestre à 412 000, soit une augmentation de 1,1% sur le trimestre, et de 9,7% sur un an.

D’autre part, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s’établit en moyenne à 675 810 au premier trimestre 2021. Ce nombre augmente de 0,9% sur le trimestre (soit +6 150 personnes) et de 6,7% sur un an.

Une légère baisse au niveau national

Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A baisse très légèrement en France métropolitaine, de 0,4 % au premier trimestre de cette année 2021. Il y a donc 14 500 inscrits en moins, pour un total de 3,801 millions de chômeurs. Il s’agit d’une bonne nouvelle, cependant, sur un an, la tendance globale augmente avec +6,3%, soit 224.000 chômeurs supplémentaires.

Ce mardi matin, la ministre du Travail Élisabeth Borne a qualifié cette légère baisse en France de “stabilité”. En effet, elle explique que les aides mises en place depuis ces derniers mois pour faire face à la crise sanitaire ont permis de contenir le chômage.