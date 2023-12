Les chiffres du Téléthon dans la région

Le Téléthon 2023 s’achève sur un compteur de 80 671 222 euros et une édition riche en victoires contre la maladie et en promesses pour tous ceux qui attendent le diagnostic.



Pour la présidente de l’AFM-Téléthon, Laurence Tiennot-Herment, “Aujourd’hui, nous pouvons parler de vies sauvées, des destins changés, d’espoirs devenus réalités, et c’est grâce à vous ! Les premières victoires tracent la voie et nous ne devons rien lâcher pour donner aux chercheurs les moyens de continuer à transformer leurs découvertes en traitements. (…) Un immense, immense merci à Vianney, parrain sensible, engagé et si proche des familles”



A noter que le 36 37 est encore ouvert jusqu’au vendredi 15 décembre.

Retrouvez les chiffres de la télématique, dans les départements :