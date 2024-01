On connait les clubs qualifiés pour le 16e tour de la coupe de France. Parmi les clubs qui accèdent au prochain tour, on retrouve 15 clubs de Ligue 1 (FC Nantes, Clermont Foot, Lille OSC, Stade Brestois, RC Strasbourg, Montpellier HSC, OGC Nice, Stade Rennais, Le Havre, AS Monaco, Olympique Lyonnais, Olympique de Marseille, Toulouse FC, Stade de Reims, Paris SG).

Six clubs de Ligue 2 ont également passé le prochain tour (Rodez AF, Valenciennes FC, Paris FC, USL Dunkerque, Girondins de Bordeaux, Stade lavallois).



Quatre équipes de National, l‘US Orléans, La Berrichonne de Châteauroux, le FC Sochaux, tombeur de Lorient et le FC Rouen, vainqueur de Louhans-Cuiseaux et six équipes de National 2 vont participer au 16e de finale le Racing CF, Entente Feignies-Aulnoye, Trélissac FC, Le Puy Foot 43, SO Romorantin, Bergerac Périgord FC.



Cette année, le petit poucet sera l’AS Saint-Priest, seul club de National 3 qui s’est qualifié pour la suite de la compétition.



Le tirage au sort des 16e de finale aura lieu ce lundi à partir de 19h.