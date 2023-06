Les collégiens passent le brevet à partir de ce lundi

860.000 collégiens passent ce lundi et ce mardi les épreuves écrites du brevet. Place ce lundi au français et aux maths pour débuter.



L’examen est noté sur 800 points, dont la moitié peuvent être obtenus lors des épreuves finales, et l’autre moitié par le contrôle continu. Selon le ministère de l’Education “Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Il rassemble l’ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa scolarité, sa vie d’individu et de futur citoyen”.



Les résultats sont publiés entre le 5 et le 12 juillet suivant les académies.