Les commerces vont pouvoir rouvrir samedi

Emmanuel Macron s’est exprimé une nouvelle fois devant les Français ce mardi soir. Le président de la République a fixé un nouveau cap avec des assouplissements dans le confinement.

La première étape aura lieu à partir du samedi 28 novembre. Les commerces vont pouvoir rouvrir avec un protocole sanitaire strict. Les services à domicile seront possibles jusqu’à 21h.

Les promenades et les activités physiques en extérieur seront autorisées dans un rayon de 20km et pour 3 heures.

Les activités extrascolaires en plein air seront également autorisées. En revanche, les attestations, le télétravail seront toujours la norme.



La deuxième étape aura lieu à partir du 15 décembre. Une fin de confinement sera possible, si les objectifs sanitaires sont atteints. En revanche, un couvre-feu sera instauré entre 21h et 7h sur l’ensemble du territoire à l’exception des 24 et 31 décembre.

Les activités extrascolaires en intérieur seront autorisées. Les salles de cinéma, théâtres, musées pourront ouvrir dans le cadre de protocoles sanitaires stricts.



La troisième étape aura lieu à partir du 20 janvier. Si la situation sanitaire s’améliore toujours, les restaurants et les salles de sport pourront rouvrir.

Concernant les lycées, la reprise des cours intégralement en présentiel sera envisagée. Il faudra attendre le mois de février pour les universités.

A noter que le seuil des 50 000 morts est franchi. Selon Santé Publique France, 458 personnes sont décédées en 24 heures à l’hopital. Cependant “le pic de la seconde vague de l’épidémie est passé”, selon Emmanuel Macron.