Les communautés asiatiques font don de 20 000 masques aux EHPAD de la région

Avec l’aide de 4 associations à savoir l’association des Chinois de Lyon et Région Auvergne Rhône-Alpes, l’Association pour le développement médical et l’Aide humanitaire au Cambodge, l’association France-Corée et la délégation Auvergne Rhône-Alpes de l’Union des Lao en France, le centre d’Asie a pu récolté des fonds nécessaires auprès de particuliers et petites entreprises de l’agglomération lyonnaise pour l’achat de 20 000 masques chirurgicaux.



Ce mercredi, 4 000 de ces masques ont été remis au maire de Genas pour les EHPAD de sa ville. Les 16 000 masques restants ont été donnés au maire de Lyon qui va assurer leur répartition dans les EHPAD de la ville.



Ce sont les établissements qui font partis des endroits les plus touchés par le Covid-19. En effet, les personnes âgées font partis des publics les plus vulnérables, ce qui explique pourquoi ce don leur est destiné.