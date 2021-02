Les concerts-tests devraient avoir lieu en mars et en avril

Roselyne Bachelot a confirmé que deux concerts allaient être organisés au Dôme de Marseille, “avec IAM et d’autres figures de la scène phocéenne”. “Je suis très optimiste pour les festivals et spectacles assis. Pour les spectacles debout, c’est plus compliqué”, a ajouté la ministre de la Culture. Plusieurs expérimentations vont avoir lieu en mars et avril.

Notamment un concert debout à l’Accord Arena de Bercy à Paris en avril. Les arrivants seront testés “mais les personnes positives ne seraient pas filtrées ” a-t-elle reconnu. Le masque sera obligatoire et du gel hydro alcoolique sera disposé pour le public.

Les résultats de ces expérimentations seront comparés aux tests effectués sur des personnes qui n’auront pas assisté au concert. Une équipe incluant des médecins et des personnes du monde de la culture va estimer si l’organisation d’un tel évènement constitue un sur-risque de contamination.