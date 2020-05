Les conseils municipaux entrent en fonction

Les conseil municipaux élus au 1er tour le 15 mars vont pouvoir prendre leur fonction ce lundi.

En effet, le premier ministre a annoncé le 12 mai dernier que les conseils municipaux et communautaires pourraient entrer en fonction ce lundi. Cette mesure est accompagnée d’un décret et concerne plus de 30 000 communes.

Cette première réunion du conseil municipal doit se tenir obligatoirement entre le 23 et le 28 mai. Lors de cette réunion qui se déroulera sous des règles sanitaires strictes, les conseillers municipaux devront élire le nouveau maire.

Beaucoup de maires actuellement en fonction sont contre cette mesure trouvant le changement d’équipe municipale au milieu de la gestion de la crise du Covid 19 mal venu.