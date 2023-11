Les couches compostables arrivent dans les crèches lyonnaises

En France, 3,5 milliards de couches-bébés sont jetées par an, soit l’équivalent de 500 000 tonnes. Aujourd’hui, 100% des couches sont incinérées ou enfouies.



Pour transformer ce déchet, le valoriser et le rendre utile pour les sols agricoles, la Ville de Lyon et la Métropole lancent le projet des couches entièrement compostables. La couche est composée uniquement de matériaux naturels, biodégradables et compostables : coton, amidons, cellulose…



Cette couche éco-conçue sera utilisée par 10 crèches municipales, collectée de manière séparée, puis compostée de façon industrielle. Jusqu’en juillet, environ 200 000 couches industriellement compostables seront collectées et compostées