Les crèches rouvriront à partir du 13 mai à Lyon

Le Gouvernement prévoit une réouverture progressive des crèches et des dispositifs Petite enfance à partir du 11 mai.

À Lyon, les premières réouvertures auront lieu le 13 mai, elles s’effectueront de manière échelonnée par arrondissement :

le mercredi 13 mai – Réouverture de 15 sections de 10 berceaux soit une à deux crèches par arrondissement;

le lundi 18 mai – Ce dispositif, sera complété par 15 équipements supplémentaires dans les mêmes conditions ;

début juin – Selon la situation sanitaire, il sera envisagé l’ouverture d’autres équipements.

Les journées des 11 et 12 mai permettront aux équipes de sécuriser l’adaptation indispensable des organisations et l’aménagement des locaux dans chaque structure.

Le protocole national prévoit notamment un accueil progressif au sein d’une section de 10 enfants par Etablissement ; le respect des mesures de distanciation physique entre adultes et de mise en œuvre des gestes barrières ; le renforcement des protocoles de nettoyage ; le port du masque pour les professionnels et les familles ; et la limitation des croisements d’enfants et d’adultes sur l’ensemble des temps de la journée.