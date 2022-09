Les départements de la région en alerte pour les orages

Les orages vont balayés le pays ce vendredi. Météo France a décidé de placer tous les départements en alerte.



Si les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse ont été placés en vigilance orange. Les départements d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Bourgogne-Franche-Comté seront loin d’être épargnés. Le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain mais aussi la Saône-et-Loire ont été placés en vigilance jaune.



“On attend jusqu’à 40 à 60 mm, voire 70 à 100 mm en peu de temps, ponctuellement un peu plus du fait d’un risque de stationnarité. Ceci engendre donc un risque de ruissellement et d’inondations par endroits. De la grêle, des rafales sous orages et une activité électrique intense sont aussi à redouter.” selon Météo France

Tagged as orages Météo