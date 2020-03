Les dernières heures pour Parcoursup

Les lycéens de terminale ont jusqu’à minuit ce jeudi pour confirmer leurs vœux de formation sur Parcoursup, et y ajouter leur CV et lettre de motivation.



Les étudiants pourront soumettre jusqu’à 10 vœux (avec possibilité de sous-vœux selon les formations), sans avoir à les classer.



Les résultats seront divulgués entre le 19 mai et le 17 juillet pour la première phase. Quant à la phase complémentaire, pour les lycéens n’ayant pas trouvé de formation, elle débutera le 25 juin et finira le 10 septembre, les candidats pourront faire 10 vœux supplémentaires.

Le plus dur sera fait, mais le plus important reste à faire. En effet, les lycéens devront courant juillet répondre à leurs vœux, en accepté certains ou en refuser d’autre. Une phase importante du processus Parcoursup, car elle place ceux qui sont acceptés dans leur formation et permet à ceux pas encore accepté d’attendre pour voir s’ils sont sélectionnés ou non. Parcoursup met en place des listes d’attente pour informer les étudiants de leur chance ou non d’être sélectionné. Le lycéen a accès à son positionnement dans la liste, le nombre de personnes dans la liste, ce qui peut lui permettre d’en déduire s’il a des chances.

Si jamais les étudiants sont confrontés à des problèmes lors de la confirmation de leurs vœux, ils leur est possibles d’appeler le numéro vert 0 800 400 070. Un numéro mis en place par le gouvernement pour venir en aide aux lycéens, il est joignable du lundi au vendredi entre 10h et 16h.