Les derniers chiffres du coronavirus en Auvergne-Rhône-Alpes

Alors que la France est en quarantaine, l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes recense désormais 706 cas d’infection (89 de plus que la veille) et déplore 24 nouveaux décès (4 de plus que la veille) ce mardi.

La répartition par département est la suivante :

Ain : 75 (+16) cas positifs, dont 3 personnes décédées

: 75 (+16) cas positifs, dont 3 personnes décédées Allier : 7 (+2) cas positifs

: 7 (+2) cas positifs Ardèche : 40 (+11) cas positifs

: 40 (+11) cas positifs Cantal : 1 (+0) cas positif

: 1 (+0) cas positif Drôme : 71 (+2) cas positifs, dont 1 personne décédée

: 71 (+2) cas positifs, dont 1 personne décédée Haute-Loire : 7 (+0) cas positifs

: 7 (+0) cas positifs Isère : 44 (+9) cas positifs, dont 1 personne décédée

: 44 (+9) cas positifs, dont 1 personne décédée Loire : 87 (+11) cas positifs, dont 1 personne décédée

: 87 (+11) cas positifs, dont 1 personne décédée Puy-de-Dôme : 26 (+6) cas positifs

: 26 (+6) cas positifs Rhône : 181 (+17) cas positifs, dont 12 personnes décédées

: 181 (+17) cas positifs, dont 12 personnes décédées Savoie : 26 (+0) cas positifs, dont 1 personne décédée

: 26 (+0) cas positifs, dont 1 personne décédée Haute-Savoie : 141 (+15) cas positifs, dont 5 personnes décédées

A savoir que les chiffres ne reflètent plus la réalité en l’absence de tests systématiques. Ces derniers sont réalisés “en priorité auprès des personnes pour lesquelles la confirmation du diagnostic représente un enjeu important”.