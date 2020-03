Les détails du nouveau confinement

Après l’allocution d’Emmanuel Macron, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a précisé le côté pratique des nouvelles mesures.



Les personnes qui circuleront (télétravail impossible, santé, courses…) devront avoir un justificatif ou télécharger une attestation sur l’honneur sur le site du gouvernement. Tous ceux qui ne respecteront pas les règles, s’exposeront à des amendes, 38 euros dans un premier temps et jusqu’à 135 euros ensuite.

100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour contrôler le respect de ce confinement qui débute à 12h et pour 15 jours. “Il s’agit de mesures de confinement sur le modèle de ce que nos voisins italiens ou espagnols ont mis en place



Les frontières de l’Union européenne et de l’espace Schengen seront elles fermées à partir de ce midi et pour 30 jours.



Les agences de l’Assurance Maladie du Rhône sont fermées au public à compter de ce mardi. Les démarches en ligne sont privilégiées.

A noter que les déplacements près du domicile sont également autorisés pour des sorties courtes ou des footing par exemple.



Vous retrouvez l’attestation ici