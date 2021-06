Les discothèques devraient rouvrir en juillet

C’est peut-être la fin d’un long tunnel ? Après la fin de l’obligation du port du masque en extérieur dans les zones peu fréquentées, Olivier Véran a annoncé ce jeudi matin que les discothèques seraient amenés à rouvrir en juillet. Aucune date précise n’est pour l’instant évoquée, mais le gouvernement doit faire des annonces à partir du 21 juin.



Selon le ministre de la Santé, “Alain Griset continue de travailler sur un protocole sanitaire. À partir du 21 juin on en saura plus, l’objectif c’est de les rouvrir. Notre objectif n’a jamais été de fermer des choses, est-ce que ça passe par un pass sanitaire, c’est assez logique de le faire, est-ce qu’il y aura les aérations requises, c’est cela qui nous sommes en train de peaufiner”.



Olivier Véran est également revenu sur l’éventualité d’une vaccination obligatoire pour les soignants en Ehpad. “Je fais un appel solennel aux soignants qui n’ont pas été vaccinés pour qu’ils franchissent ce cap. Il y a 60 % des Français qui ont reçu une première injection, et il y a moins de 60 % des soignants qui travaillent en Ehpad [ayant reçu une injection]. J’appelle les employeurs et les salariés de ces Ehpad à se faire vacciner. D’ici la fin de l’été, si ça ne devait pas s’améliorer, nous nous poserions la question d’une obligation vaccinale pour ces publics particuliers”