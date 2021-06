Les discothèques pourraient rouvrir le 2 juillet

Le Syndicat national des discothèques & lieux de loisirs a donné rendez-vous au président de la République le 21 juin prochain, afin de s’entretenir au sujet d’une possible réouverture le 2 juillet, sous certaines conditions.



En difficulté depuis la crise sanitaire, le monde de la nuit (discothèques, boite de nuit…) entrevoit le bout du tunnel. Tandis que l’Assemblée Nationale commençait à peine à évoquer le sujet, la profession s’est mobilisée pour débloquer la situation.



Tout comme les restaurants et les bars, les discothèques devront respecter les mesures sanitaires orchestrées par le gouvernement. Lors d’une éventuelle réouverture le 2 mai, un protocole accompagné d’un pass sanitaire ainsi qu’une jauge de 65% serait imposé. Cette limite devrait s’appliquer en juillet seulement pour permettre ensuite aux entreprises de retravailler à 100 % le reste de l’été.



Si cette réouverture a lieu, le SNDLL demande qu’elle soit au “libre choix des exploitants” et “réaliste” dans ses restrictions. La date du 2 juillet est en adéquation avec la fin du plan de déconfinement gouvernemental, le 30 juin prochain.