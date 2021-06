Les échanges se poursuivent autour du règlement local de publicité métropolitain

Le nouveau Règlement local de publicité métropolitain devrait être voté à l’automne 2022 à la Métropole de Lyon mais avant cela une réunion d’information a permis d’échanger autour de ce règlement. La Métropole a engagé jusqu’au mois de septembre des échanges avec les différents acteurs.



Après le mois de septembre, les communes devront se prononcer au sujet de ce nouveau règlement, puis une enquête publique ouverte à tous sera lancé pour enfin aboutir au vote définitif à l’automne 2022. L’ensemble des acteurs aura 2 ans pour se mettre en conformité pour la publicité et 6 ans pour les enseignes des commerces. Des outils d’accompagnements seront proposés

Les principaux objectifs de ce règlement local restent la préservation de la qualité paysagère et urbaine, la lutte contre la pollution lumineuse, une réduction du nombre et de la taille de l’ensemble des dispositifs de publicité, une mise en valeur des commerces et entreprises locales face à de grandes multinationales mais aussi une équité territoriale pour équilibrer la pression publicitaire entre les cœurs de ville et les périphéries.