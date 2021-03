Les élections municipales de Chassieu annulées !

Ce mardi, le tribunal administratif de Lyon a annulé les élections municipales de la ville de Chassieu. En juin 2020, le maire sortant, Jean-Jacques Sellès, avait été réélu à “l’âge” car il avait obtenu le même nombre de voix que son opposante Sylvaine Coponat (1285 voix chacun). Cette dernière avait déposé, quelques jours plus tard, un recours devant le tribunal administratif de Lyon pour des “irrégularités de la campagne”.

Le tribunal a examiné le dossier et vient de rendre sa décision : “Le tribunal considère que la liste menée par le maire sortant a bénéficié irrégulièrement de la distribution de places pour des matchs de football et de la publication, entre les deux tours de scrutin, de numéros d’un bulletin d’information sur les mesures prises par la commune pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ce qui a altéré la régularité du scrutin compte-tenu de l’absence d’écart entre les listes. Le tribunal annule donc l’élection et rejette le compte de campagne de la liste « Chassieu : mon seul parti », explique t-il ce mardi.

Il s’agit du deuxième scrutin annulé dans la Métropole de Lyon avec celui du maire de Givors, Mohamed Boudjellaba.