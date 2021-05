Les élus de Lyon lancent l’opération “On sème” pour “redonner vie” à la ville

Alors que les terrasses et les lieux culturels devraient rouvrir le 19 mai, Grégory Doucet a tenu un point presse ce jeudi. Le maire de Lyon a présenté le projet “On sème”, ayant comme objectif de recréer un lien avec la culture, la nature et le sport à Lyon. Trois points profondément impactés durant la crise sanitaire.



Au travers de manifestations culturelles, d’ateliers de plantations ou d’animations sportives proposés dans les différents arrondissements de la Ville, Grégory Doucet souhaite “réenchanter la Ville de Lyon et redonner de la vie et de l’espoir” aux habitants en vue de la levée progressive des restrictions sanitaires.



L’objectif étant que tout ce qui fait la vitalité de Lyon soit remis en place. Pour cela, les Lyonnais et les Lyonnaises seront directement invités à prendre part à diverses activités sur le territoire incitant à bouger, végétaliser, respirer et à se cultiver.



Quelques dispositifs mis en place



Le 5 juin, l’opération “la voie est libre” sera reconduite. Voulant redonner du calme et de l’apaisement à l’ensemble de la Ville, ce dispositif sera déployée dans plusieurs rues de la Presqu’île et de chacun des arrondissements de Lyon. Cette piétonnisation vise également à mesurer les bienfaits d’une absence de véhicules motorisés dans l’espace public. Le même week-end, les enfants de la ville pourront laisser libre court à leur créativité dans des ateliers de dessin.



La végétalisation, centrale dans la politique de la Ville, l’est évidemment aussi dans ce projet. Les habitants pourront récupérer, à partir du 10 mai prochain dans les mairies d’arrondissement, des sachets de graine (10 000 au total) à planter chez soi comme à l’extérieur. En parallèle, la Ville de Lyon incite les habitants à planter, jardiner et végétaliser partout où cela est possible. D’autres activités extérieures, en lien avec la nature et les espaces verts de Lyon, seront ainsi proposées.



L’art, la culture et la musique ne seront pas oubliés. Sur l’espace public, des opérations de Street art par des artistes locaux, des concerts, des spectacles ainsi qu’un défilé de mode seront organisés dans les arrondissements pour accompagner le plan de déconfinement annoncé par l’exécutif.