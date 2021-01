Les embouteillages en chute libre en 2020 à Lyon

Ce mercredi, l’index de trafic TomTom a dévoilé le classement des villes les plus embouteillées de France et du monde.



Sur une année 2020 marquée par deux confinements, le niveau de congestion a baissé, par rapport à 2019, de 14 % à Lyon, allant notamment jusqu’à -21 % sur les heures de pointe. La ville de Lyon ne se classe qu’au 113e rang mondial et au 7e rang national. À titre de comparaison, Paris occupe la 42e place mondial et la première position au niveau national.



Le site révèle tout de même que les Lyonnais ont perdu 108 heures dans les bouchons en 2020 avec une journée à 62 % de niveau de congestion le 29 octobre dernier.