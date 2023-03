Les Enfoirés ont vendu plus de 200 000 CD et DVD en 15 jours

C’est définitif ! Plus de 200 000 CD et DVD du dernier concert des Enfoirés ont été vendus en tout juste deux semaines. Avec ça, la troupe annonce sur son Twitter qu’ils sont certifiés disque de platine et DVD de diamant.

Une nouvelle incroyable pour les Enfoirés, qui font le top album depuis deux semaines, dépassant ainsi leur score mitigé de 2022. Aujourd’hui, 113 756 CD et 82 376 DVD ont été vendus, ce qui correspond à plus de 3,3 millions de repas distribués aux plus démunis.

Leur concert Enfoirés un jour, toujours avait été enregistré à la Halle Tony Garnier de Lyon mi-janvier et avait été diffusé sur TF1 courant mars, faisant plus de huit millions de spectateurs.