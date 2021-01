Les épreuves de spécialité du baccalauréat sont supprimées

Les épreuves anticipées du bac en mars sont annulées et seront évaluées sous forme de contrôle continu. Le ministre de l’Education national dit avoir entendu les inquiétudes des enseignants.



Les premières épreuves de spécialité du nouveau baccalauréat comptent pour un tiers de la note finale. Les élèves seront évalués sur la base des moyennes des trois trimestres de terminale de ces enseignements.



L’épreuve de philosophie du mois de juin est maintenue aux dates prévues, ainsi que le grand oral et les épreuves anticipées de français. Mais quelques aménagements sont à noter.



En philosophie, les élèves auront le choix entre trois sujets de dissertation au lieu de deux. En français, les épreuves orales pourront porter sur quatorze textes en première générale et sur sept en première technologique.

L’épreuve écrite de français, elle, demeure inchangée.