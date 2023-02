Les établissements d’enseignement supérieur du Grand Chalon ouvrent leurs portes le 25 février

Le Grand Chalon se mobilise aux côtés des établissements d’enseignement supérieur à l’occasion d’une journée porte ouverte le samedi 25 février. L’occasion pour les futurs étudiants et leur famille de découvrir les nombreuses formations proposées sur le territoire, les débouchées professionnelles et le dynamisme de la vie étudiante.

Sur 22 établissements, 19 ouvriront ensemble leurs portes le 25 février. Les lycées Hilaire de Chardonnay et Jeannette Guyot le feront le 4 mars et l’IFSI du Chalonnais reprendra cette dynamique en 2024.

> L’ensemble de l’information relative aux établissements et à cet évènement (horaires, adresse et formations) sont à retrouver sur le site http://guidedeletudiant.fr.

Afin de présenter et valoriser les formations proposées sur le territoire, une campagne vidéo de témoignages d’étudiants sera également diffusée sur les réseaux sociaux par le Grand Chalon, en amont et en aval de cette Journée Porte Ouverte. Une manière accessible de s’informer sur le contenu et les possibilités offertes par chacune.