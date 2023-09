Les familles sans solution de logement installées à l’EHPAD Villette d’Or

La ville de Lyon mobilise l’ancien EHPAD Villette d’Or afin de loger des familles sans solutions de logement. Les personnes logées dans le gymnase Bellecombe, du 6e arrondissement, depuis le 22 juin, sont déplacées dans cet ancien EHPAD. Pour rappel, cet établissement avait été sécurisé dans l’urgence par la ville afin de mettre à l’abri des enfants et de leur famille et de leur éviter ainsi de se retrouver à la rue.



Actuellement 44 personnes dont 25 enfants sont toujours sans logement, ils seront donc déplacés dans l’EHPAD Villette d’Or. Depuis mi-juillet, deux étages de ce bâtiment ont déjà été mis à disposition des services de l’Etat par la ville pour l’hébergement de familles. Le 3ème étage, toujours libre, sera donc occupé par les familles du gymnase Bellecombe.



Face au nombre grandissant d’enfants sans solution d’hébergement, la ville de Lyon s’associe à l’UNICEF France et la Fédération des acteurs de la solidarité (FAS). Ils appellent, le 30 août 2023, le gouvernement à mettre en œuvre sans délai, les mesures nécessaires pour tenir l’engagement de « ne plus avoir de personnes à la rue ».