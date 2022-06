Les fournisseurs d’énergie appellent les Français à limiter leur consommation face à la flambée des prix

Dans une tribune publiée ce dimanche dans le JDD, les trois principaux fournisseurs d’énergie en France appellent les particuliers, mais aussi les entreprises à limiter “immédiatement” leurs “consommations énergétiques, électriques, gazières et de produits pétroliers” face à la flambée des prix.



Pour Catherine MacGregor, directrice générale d’Engie, Jean-Bernard Lévy, président-directeur général d’EDF, et Patrick Pouyanné, président-directeur général de TotalEnergies, une sobriété énergétique d’urgence s’impose. “L’effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Et ne nous trompons pas : économiser l’énergie, c’est augmenter le pouvoir d’achat et c’est aussi réduire les émissions de gaz à effet de serre. Agir dès cet été nous permettra d’être mieux préparés pour aborder l’hiver prochain, et notamment préserver nos réserves de gaz.”