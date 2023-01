Les Français entrent en lice au Mondial de hand

C’est le jour-J pour nos Français. Le championnat du monde masculin de handball commence ce mercredi. Il se déroule en Pologne et en Suède, du 11 au 29 janvier.

Pour ce premier match, comme le veut la tradition, c’est le pays hôte qui entre en lice. La Pologne affronte la France, 6 fois championne du monde. Mais la plus titrée des nations n’est pas la favorite de la compétition. Son dernier titre remonte à 2017 et entre-temps, le Danemark de Mikkel Hansen est arrivé et a tout raflé. Deux championnats du monde d’affilée en 2019 et 2021. La sélection danoise vise un troisième titre non loin de chez elle.

Avec une quatrième place à l’Euro, les Bleus veulent prendre leur revanche et montrer qu’ils sont prêts pour ce nouveau défi. Il faudra toutefois rentrer directement dans la compétition pour ne pas avoir une mauvaise surprise face la Pologne et la Slovénie. deux rencontres qui peuvent vite devenir des matchs pièges.

Avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs face à la sélection polonaise, les Bleus doivent s’imposer pour se mettre en jambe et ne pas se faire peur.

Coup d’envoi à 21h !