Les Français mangent 4 fois moins de fruits et légumes que dans les années 60

Selon nos confrères de France Info, l’inflation des prix a engendré une baisse de la consommation des fruits et légumes en France. Ainsi, les Français consommeraient environ quatre fois moins de fruits et légumes que dans les années 1960. Sur la dernière année, le prix des légumes a augmenté de 9,8% et celui des fruits de 4,6%. Un panier anti inflation avec une cinquantaine de produits, dont des fruits et légumes, devrait être lancé en concertation avec les enseignes de grandes distributions au mois de mars.