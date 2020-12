Les fruits et légumes bio sont 44 % plus chers en moyenne

Selon une étude, de l’association de consommateurs CLCV, l’écart de prix entre les fruits et légumes bio et les autres tourne en moyenne autour de 44%.

Révélée par le Parisien, l’étude porte sur le prix de sept fruits et légumes de consommation dits “classique” (tomate ronde, banane, pomme golden, raisin blanc, carotte, courgette, orange) et ce, dans 370 points de vente divers incluant des hypermarchés, des supermarchés et des magasins spécialisés.

Si 44% paraît déjà être un écart conséquent, il ne s’agit que d’une moyenne. Ainsi juste sur les tomates, l’écart peut parfois varier jusqu’à 70% !

Alors que la consommation de produits issus de l’agriculture biologique ne cesse d’augmenter, il en est de même pour la taille des surfaces agricoles françaises consacrées à ce type de culture. L’écart des prix entre agriculture bio et agriculture traditionnelle devrait donc se réduire, ce qu’il fait déjà car il y a quelques années, la différence était en moyenne de 70%.

Enfin, si beaucoup notent que c’est le mode de production qui impacte le prix, ce n’est pourtant pas le seul facteur. Dans les supermarchés notamment, le marketing autour de ce type de produits pourrait représenter jusqu’à 75 % du surcoût par rapport aux autres produits…