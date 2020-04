Les gestes de tri pendant le confinement

La Métropole de Lyon a tenu à rappeler les bons gestes. En période de confinement, elle voudrait que les habitants respectent les règles imposées pour « une gestion efficace et sécurisée de leurs déchets ».

Pour les bacs gris, la Métropole rappelle qu’il est important « de limiter autant que possible les apports voire de les réduire en poursuivant les gestes de tri et en conservant chez soi ce qui peut attendre la réouverture des déchèteries ou des donneries ». Elle prévient également qu’il est toujours interdit de déposer des encombrants sur la voie publique et de brûler les déchets verts.

En ce qui concerne les bacs jaunes, la Métropole invite ses habitants « à poursuivre le geste de tri des emballages, papiers/cartons ». De même pour le tri du verre dans les silos à verre, enterrés ou aériens. Si le bac déborde, il faut stocker ces déchets chez soi en attendant le retour à une situation normale. Elle rappelle qu’il ne faut rien déposer au sol, à côté des bacs sur la voie publique, ni dans les locaux poubelles qui doivent restent accessibles facilement pour tous ceux qui manipulent les bacs.

La Métropole demande également de déposer les déchets électriques et électroniques « dans les points de collectes prévus en grande surface alimentaire ».

Elle annonce également que certaines déchetteries professionnelles sont toujours ouvertes pour répondre aux besoins des entreprises de bâtiment et de travaux publics ou des artisans qui poursuivent leur activité.