Les Gilets jaunes de retour samedi à Lyon

Les Gilets jaunes appellent à la manifestation ce samedi à 14h à Lyon, avec un rendez-vous place Guichard, dans le 3e arrondissement. Ils réclament un monde plus solidaire et plus protecteur des citoyens “face aux excès du libéralisme et à sa dérive autoritaire”.



Le cortège rejoindra l’avenue Maréchal de Saxe, le Cours Gambetta, le pont de la Guillotière, la place Bellecour et le quai Romain Rolland, avant d’arriver devant la cour d’appel de Lyon (palais de justice des 24 colonnes).