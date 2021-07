Les grandes vacances débutent ce mardi soir

Dernier jour d’école avant les grandes vacances. Une date un peu particulière, qui tombe en plein milieu de semaine.

Une particularité qui a poussé certains parents à faire l’impasse sur les deux derniers jours, dans l’espoir d’éviter l’affluence sur les routes ou parce que les réservations des vacances ne correspondent pas.



Les parents invoquent souvent l’excuse selon laquelle les derniers jours ne sont consacrés qu’à des activités plus récréatives et qu’il s’agit de jours plus “optionnels”.



A noter que la date de la fin de l’année est fixée par la loi. “L’année scolaire comporte trente-six semaines au moins réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes” selon l’article L. 521-1 du code de l’Éducation.



Résultat, puisque la rentrée 2020/2021 a eu lieu le mardi 1er septembre, les cours doivent donc se poursuivre jusqu’au mardi 6 juillet. En suivant cette règle, on peut déjà connaître la date des grandes vacances 2022 : la rentrée ayant lieu le jeudi 2 septembre 2021, les vacances commenceront… le jeudi 7 juillet 2022.