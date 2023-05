Les habitants de la région sont parmi les moins prudents au volant

La Fondation Vinci Autoroutes publie les résultats de son 13ème Baromètre de la conduite responsable. Cette immense enquête annuelle dresse un état des lieux et des comportements et représentations des Européens au volant. La région Auvergne-Rhône-Alpes arrive en seconde position des régions les moins responsables sur la route.



Si 68% des Français injurient d’autres conducteurs au volant, ce pourcentage atteint 71% des conducteurs dans la région Aura. Également 11% roulent en état d’ébriété contre 9% des Français. Ils téléphonent plus au volant que la moyenne française et 32% reconnaissent avoir déjà eu l’impression de s’être assoupi, ce qui dépasse largement la moyenne qui est de 29%. Les conducteurs de la région possèdent 8,5 comportements dangereux sur les 24 testés.

Voici les résultats des Français en général :

-74% des conducteurs utilisent leur téléphone ou programment leur GPS au volant.

– 62% des Français téléphonent au volant (toute tranche d’âge confondu).

– 9% des conducteurs français reconnaissent prendre le volant en état d’ébriété.

-12% conduisent en ayant consommé des médicaments susceptibles d’altérer leur vigilance.

– 4% conduisent en ayant fumé du cannabis ou consommé des drogues.

– 37% des conducteurs identifient la somnolence comme l’une des principales causes d’accidents mortels.

– 65% reconnaissent des absences ou des épisodes de vagabondage de l’esprit.

– 29% ont déjà eu l’impression de s’assoupir quelques secondes au volant.

– Plus d’un conducteur sur huit ont déjà eu ou failli avoir un accident lié à la somnolence.

-25% ont déjà empiété sur la bande d’arrêt d’urgence ou le bas-côté.

– 89% : des conducteurs se couchent plus tard ou se lèvent plus tôt que d’habitude avant un long trajet.

– 68% injurient d’autres conducteurs au volant.

– 59% klaxonnent de façon intempestive contre les conducteurs qui les énervent.

– 35% collent délibérément les conducteurs qui les énervent.

– 89% ont déjà craint l’agressivité des autres au volant.

– 13% des conducteurs déclarent ne pas attacher leur ceinture.

– Près de neuf personnes sur 10 dépassent de quelques kilomètres/heures la limitation de vitesse.

– 67% des conducteurs français n’appliquent pas systématiquement la règle du corridor de sécurité et 18% ne la connaissent pas.

– 54% oublient de ralentir vers une zone de travaux.