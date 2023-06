Les habitants de Vitrolles et de Rognac autorisés à reconsommer l’eau du robinet

Les habitants de Vitrolles et de Rognac peuvent à nouveau consommer l’eau du robinet. L’Agence Régionale de la Santé (ARS) a informé ce vendredi de la conformité des prélèvements effectués sur les communes de Vitrolles et de Rognac. La préfecture a donc pris un arrêté pour autoriser les habitants à reconsommer l’eau du robinet.



Rognacais et Vitrollais sont donc soulagés après avoir fait des réserves de bouteilles d’eau dans les supermarchés. Pour rappel, un parasite avait été découvert dans le réseau d’approvisionnement, entraînant l’interdiction de la consommation d’eau potable. L’ARS a précisé que de nouveaux dispositifs seraient mis en place pour éviter tout risque de récidive.

✅Levée des restrictions de consommation d'eau potable sur les communes de @Vitrolles_13 et @VilleDeRognac.

Les prélèvements effectués indiquent un retour à la normale de la qualité de l'eau 💧 pic.twitter.com/gRY0fBk7IZ — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) June 16, 2023