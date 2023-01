Les Halles du Grand Hôtel-Dieu, c’est terminé

Clap de fin pour les Halles du Grand Hôtel-Dieu à Lyon, qui ont fermé leurs portes définitivement le 31 décembre. Les commerçants des Halles et leur bailleur, la société Scaprim, ont pris cette décision ensemble. “Quelques mois après les départs de la boucherie Trolliet fin juillet et de la Maison Vianey en septembre, nous avons partagé avec les commerçants partenaires le même constat d’un contexte économique restant difficile à l’issue de crises consécutives, celle de la Covid-19 et, plus en amont, celle du mouvement des Gilets jaunes. Nous ne pouvons plus poursuivre notre développement dans de bonnes conditions.”

Une fermeture s’est donc imposée, seule la brasserie Théodore – Bistrot des Halles reste en activité. C’est près de 1200 mètres carrés dédiés à la gastronomie qui disparaissent. Ouvertes il y a quatre ans, les Halles n’auront pas su résister à la crise du Covid et la hausse de l’inflation.