Les handballeurs français affrontent Mannschaft pour une place en demies

L’équipe de France de handball affrontera l’Allemagne lors des quarts de finale du championnat du monde de handball. Après une victoire contre l’Espagne, 28-26, l’équipe emmenée par Luka Karabatic a terminé première du groupe I. Un parcours sans faute puisque les Bleus sont invaincus dans le tournoi.

Les Français affronteront une équipe d’Allemagne qui a perdu son dernier match face à la Norvège, 28-26, et qui a donc terminé deuxième du groupe III.

Disposant d’un jour de repos en plus, les Français savent très bien qu’un seul jour ne fait pas la différence, “Cela peut-il faire la différence ? On verra. S’il y avait une recette permettant de gagner le quart car on a un jour de repos de plus que l’adversaire, je serais en mesure de l’utiliser. Ce n’est pas le cas”, affirme Guillaume Gille, entraîneur de l’équipe tricolore.

Un match compliqué attend les Bleus face à la jeune garde allemande, emmenée notamment par Juri Knorr, âgé de 22 ans.

Coup d’envoi à 20h30, à l’Ergo Arena en Pologne.