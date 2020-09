Les HCL déclenchent le plan blanc

Les Hospices Civils de Lyon ont déclenché le plan blanc pour faire à l’augmentation du nombre de patients dans les hôpitaux lyonnais.



Aux Hospices Civils de Lyon, les indicateurs de recours à l’hôpital sont préoccupants. Le nombre de patients accueillis ne cesse d’augmenter depuis début septembre et la barre des 25 % d’occupation des lits de réanimation par des patients Covid a été franchie alors que le CHU est dans le même temps très sollicité pour la prise en charge de patients non Covid.



Ce plan permettra d’ouvrir des unités pour accueillir les patients Covid.

Les capacités d’accueil en réanimation vont augmenter avec un “plan de montée en charge permettant de passer progressivement de 139 lits à 199”.

Les activités de soins pourront être réorganisées et les hôpitaux pourront avoir recours à des professionnels de santé extérieurs, qu’ils soient étudiants, retraités, volontaires ou encore intérimaires.



Dans le Rhône, 46 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées en 24 heures.