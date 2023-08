Les horaires d’ouverture des parcs lyonnais prolongés

En cette période de canicule, la ville de Lyon a décidé de prolonger les horaires d’ouverture du parc de la Tête d’Or à 23h30, contre 22h30 habituellement en été, et jusqu’à minuit pour les parcs Blandan et Gerland contre 23h habituellement.



À noter que les horaires des parcs ne sont pas les seuls à avoir été modifiés. Les déchetteries sont aussi touchées, puisque depuis le samedi 12 août, elles ouvrent plus tôt, à 7h30 et ferment à 14h.