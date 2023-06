Les Hospices Civils de Lyon déposent plainte après une cyberattaque

Les Hospices Civils de Lyon ont été victimes d’un vol de données lors du piratage d’une plateforme supposée sécurisée utilisée par un de leurs prestataires. Datant du 16 juin dernier, les données dérobées concernent l’identification du personnel des HCL.

Dans un communiqué, les HCL tiennent tout de même à rassurer quant à la nature des informations dérobées : « les fichiers piratés ne comportaient ni information à caractère médical, ni coordonnées bancaires, ni mot de passe ».

Aucun dysfonctionnement de la part des Hospices Civils de Lyon

D’après son communiqué, le problème n’aurait rien à voir avec le système informatique des HCL, qui « n’a pas été touché et ne connait aucun dysfonctionnement ». Ce serait en revanche un prestataire informatique externe, chargé du « transfert de données » qui aurait été la cible de la cyberattaque. Encore selon les HCL : « Ce piratage s’inscrirait dans le cadre d’une cyberattaque de grande ampleur ayant touché de nombreuses structures, entreprises et institutions en France et à l’étranger ».

Une plainte déposée

Les Hospices Civils de Lyon ont immédiatement tenu à déposer plainte auprès de la police judiciaire et ont émis un signalement à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

À ce jour, les données ayant été dérobées auraient toutes été supprimées des plateformes et les agents concernés auraient été informés du préjudice.