Les Hospices Civils de Lyon lancent une étude sur l’efficacité des vaccins à long terme

Il s’agira des vaccins Pfizer-BioNtech et Moderna qui seront concernés par cette étude. Les essais s’effectueront à l’hôpital de la Croix-Rousse et à l’hôpital Lyon Sud, précisent les HCL dans un communiqué.



30 volontaires n’ayant jamais été infectés par le coronavirus vont être inclus dans l’essai évaluant le vaccin Moderna. Et 30 autres du côté du vaccin Pfizer.



Les volontaires vont être suivis et les visites seront composées d’examen clinique et de prélèvements biologiques.



“L’objectif sera d’évaluer les réponses immunitaires contre le Covid-19 en fonction des classes d’âges (18-45 ans vs 65-74 ans vs + de 75 ans) et en fonction de la présence ou non d’antécédents de Covid-19”.



Les HCL précisent qu’ils recherchent des volontaires de plus de 75 ans. Pour cela, il suffit de se préinscrire sur le site www.covireivac.fr et de remplir un premier questionnaire de santé.