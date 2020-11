Les indépendants manifestent de nouveau ce lundi

Les professionnels de l’hôtellerie-restauration ont été appelés à se mobiliser ce lundi par l’UMIH et d’autres syndicats représentants la profession (CPME, l’UPSE, La FNH ) pour contester la fermeture de leurs établissements depuis le reconfinement au niveau national

A Lyon, la mobilisation aura lieu place Bellecour à partir de 15 heures.

L’UMIH a également déposé un recours contre le décret du 25 octobre 2020 qui impose la fermeture administrative des restaurants devant le Conseil d’Etat.

Le syndicat estime qu’il y a une rupture d’égalité entre la restauration collective, cantines d’établissement scolaires et de bureaux et eux, alors que le protocole sanitaire est le même et que de nombreux restaurants servent in fine moins de couverts.

Toujours selon l’UMIH, 2 établissements sur 3 dans l’hôtellerie-restauration pourraient disparaître d’ici fin 2020 en raison du deuxième confinement.