Les infirmiers et les pharmaciens désormais autorisés à vacciner sans prescription médicale

Selon une série de textes parus ce samedi au Journal officiel, les infirmiers, les pharmaciens ainsi que les sages-femmes seront désormais autorisés à administrer tous les vaccins prévus dès 16 ans “sans prescription médicale préalable” à partir de ce dimanche.



Le gouvernement a en effet validé l’extension des “compétences vaccinales” pour ces trois professions. Des corps de métier qui ont fait preuve de courage pendant l’épidémie de Covid-19.



Les vaccins contre quinze maladies sont les suivants : grippe, rage, diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, papillomavirus humains, pneumocoque, hépatites (A et B), méningocoques (A, B, C, Y et W).