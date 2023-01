Les inscriptions sont ouvertes pour Roule Cool 2023

La coordination sécurité routière de Saône-et-Loire organise une journée de sensibilisation à destination des conducteurs de motocyclettes de 125cm3 et plus.

Cette journée se déroulera le dimanche 2 avril 2023 sur le circuit Vaison à Torcy et sera encadrée par des professionnels de la conduite afin d’assurer un maximum de sécurité.

Quatre ateliers seront proposés, après l’accueil à 8h00 :

Un atelier trajectoire ;

Un atelier freinage et freinage en courbe ;

Un atelier maniabilité ;

Un atelier sensibilisation à la sécurité routière et premiers secours par les pompiers et rédaction d’un constat avec une compagnie d’assurance.

La problématique des angles morts sera également abordée depuis la cabine d’un camion.



L’inscription doit se faire avant le 26 mars